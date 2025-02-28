Видео: обновлённый газон «Анжи-Арены» за полчаса до матча «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Российская Премьер-Лига в социальных сетях показала, как выглядит обновлённый газон стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске за полчаса до начала матча 19-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Локомотив». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Видео доступно в телеграм-канале Российской Премьер-Лиги.

Ранее сообщалось, что матч пройдёт с использованием контрастных мячей из-за погодных условий.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 17 очков за 18 встреч. «Локомотив» (35) располагается на пятой строчке.