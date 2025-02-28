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Радимов: «Краснодар» останется без медалей в нынешнем сезоне РПЛ

Радимов: «Краснодар» останется без медалей в нынешнем сезоне РПЛ
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов предположил, какие команды войдут в топ-3 по итогам текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» усилился. Впечатляют та серия и качество игры, которую они показали осенью. У них попроще календарь. Думаю, что борьба за чемпионство будет до конца. Мне кажется, что в тройке окажутся «Спартак», «Зенит» и «Динамо», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.

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