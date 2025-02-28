Лионель Месси высказался о будущем своей карьеры

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о будущем своей карьеры.

«Сейчас я чувствую себя хорошо и наслаждаюсь каждым моментом своей карьеры. Наслаждаюсь клубом, играми, товарищами по команде, семьёй, друзьями…

Я не загадываю наперёд. Просто люблю и наслаждаюсь настоящим», — приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была информация, что Лионель Месси вернётся в каталонскую «Барселону» в следующем сезоне. Возможно, испанский клуб арендует 37-летнего форварда на короткий срок после окончания текущего розыгрыша МЛС в конце 2025 года.

3 марта «Интер Майами» на выезде сыграет с «Хьюстон Динамо» в рамках МЛС.