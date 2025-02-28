Роман Широков высказался о предстоящем матче «Зенит» — ЦСКА в РПЛ

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

«ЦСКА — хорошая команда с хорошим тренером. Они достаточно удачно играют с «Зенитом». По крайней мере, ЦСКА всегда навязывает борьбу. Может, проигрывают, но для «Зенита» получаются очень тяжёлые матчи. Для питерцев важно удачно стартовать. Эмоциональная составляющая тоже может сыграть важную роль: как положительно, так и отрицательно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).