«Ливерпуль» может усилить состав защитником «Челси» — RTK

«Ливерпуль» проявляет интерес к 22-летнему центральному защитнику «Челси» Леви Колвиллу. Об этом сообщает RTK.

По информации источника, мерсисайдцы давно наблюдают за развитием английского футболиста и могут предпринять попытку подписать его грядущим летом.

В нынешнем сезоне Колвилл принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: