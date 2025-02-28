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«Ливерпуль» может усилить состав защитником «Челси» — RTK

«Ливерпуль» может усилить состав защитником «Челси» — RTK
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«Ливерпуль» проявляет интерес к 22-летнему центральному защитнику «Челси» Леви Колвиллу. Об этом сообщает RTK.

По информации источника, мерсисайдцы давно наблюдают за развитием английского футболиста и могут предпринять попытку подписать его грядущим летом.

В нынешнем сезоне Колвилл принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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