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Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Агент Головина рассказал о состоянии российского полузащитника «Монако»

Агент Головина рассказал о состоянии российского полузащитника «Монако»
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Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, как проходит восстановление игрока.

«Состояние Головина? У него всё в порядке. Его восстановление проходит по плану медицинского штаба «Монако». Александр всё ещё тренируется по индивидуальной программе», — приводит слова Клюева Sport24.

В пятницу, 28 февраля, Головин не попал в заявку монегасков на матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом». Таким образом, он пропустит пятую игру подряд.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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