«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Касинтура открыл счёт на девятой минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 1:0 в пользу хозяев поля.

На девятой минуте полузащитник «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт.

После 18 туров РПЛ «Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.