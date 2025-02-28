Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Касинтура открыл счёт на девятой минуте

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Касинтура открыл счёт на девятой минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой (Люберцы). Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 1:0 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Перерыв
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'    

На девятой минуте полузащитник «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт.

После 18 туров РПЛ «Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Официально
Защитник «Локомотива» Агеев перешёл в «Торпедо-БелАЗ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android