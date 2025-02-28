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Дьяков: назначение Альбы — странно. Футболисты знают Онопко больше, чем испанца

Дьяков: назначение Альбы — странно. Футболисты знают Онопко больше, чем испанца
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о переменах в «Ростове». После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба его заменил бывший помощник Джонатан Альба.

«Не знаю, почему «Ростов» решил назначить Альбу, а не Онопко. Это странно. Онопко — русский тренер, который провёл шикарную карьеру. Даже футболисты знают Онопко больше, чем испанца, которого назначили главным тренером», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.

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