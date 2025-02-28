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«Он был шокирован». Анчелотти — о реакции Асенсио на крики фанатов, пожелавших ему смерти

«Он был шокирован». Анчелотти — о реакции Асенсио на крики фанатов, пожелавших ему смерти
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, как защитник Рауль Асенсио отреагировал на крики болельщиков «Реала Сосьедад», желавших ему смерти, в полуфинальном матче Кубка Испании (1:0). Из-за действий фанатов «Реала Сосьедад» главный судья встречи принял решение активировать протокол борьбы с дискриминацией.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

«Асенсио был шокирован. Но прошло два дня, и он готов играть. Случилось то, чего не должно было случиться. Протокол [борьбы с дискриминацией] соблюдается хорошо. Мы думаем, что подобное не должно происходить, однако это не влияет на то, будет он играть или нет», — приводит слова Анчелотти Marca.

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