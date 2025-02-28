Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью подал иск в суд на «Галатасарай», обвинивший тренера в расизме

Моуринью подал иск в суд на «Галатасарай», обвинивший тренера в расизме
Аудио-версия:
Комментарии

«Фенербахче» на официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Жозе Моуринью подал иск о компенсации морального вреда на «Галатасарай», который ранее обвинил португальского специалиста в расизме.

В заявлении подчёркивается, что Моуринью рассчитывает на компенсацию в размере 1,907 млн лир (€ 50 тыс.).

Ранее появилась информация, что 62-летний тренер получил дисквалификацию на четыре матча, два из которых — за расизм в адрес «Галатасарая», ещё два — за оскорбления четвёртого судьи из бригады арбитра Славко Винчича.

Напомним, после встречи 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0) португальский специалист заявил, что запасные футболисты и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». Жёлто-красные расценили подобное высказывание Моуринью как расизм и заявили, что обратятся в суд, а также в ФИФА и УЕФА.

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул
Жозе Моуринью Подробнее
Материалы по теме
Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за расизм и оскорбление судьи — Sky TG24

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android