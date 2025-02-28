Моуринью подал иск в суд на «Галатасарай», обвинивший тренера в расизме

«Фенербахче» на официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Жозе Моуринью подал иск о компенсации морального вреда на «Галатасарай», который ранее обвинил португальского специалиста в расизме.

В заявлении подчёркивается, что Моуринью рассчитывает на компенсацию в размере 1,907 млн лир (€ 50 тыс.).

Ранее появилась информация, что 62-летний тренер получил дисквалификацию на четыре матча, два из которых — за расизм в адрес «Галатасарая», ещё два — за оскорбления четвёртого судьи из бригады арбитра Славко Винчича.

Напомним, после встречи 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0) португальский специалист заявил, что запасные футболисты и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». Жёлто-красные расценили подобное высказывание Моуринью как расизм и заявили, что обратятся в суд, а также в ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за расизм и оскорбление судьи — Sky TG24

Самые скандальные футболисты в истории: