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Виталий Дьяков: «Зенит» и без Вендела должен дома обыгрывать ЦСКА

Виталий Дьяков: «Зенит» и без Вендела должен дома обыгрывать ЦСКА
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Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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П2

«Вендел — потеря, но «Зенит» неплохо усилился и с этой обоймой футболистов должен дома обыгрывать ЦСКА. Какой смысл брать новичков за немалые деньги, если у команды не будет игры без Вендела? Понятно, что у ЦСКА есть шансы в этом матче, ведь это первая официальная игра после паузы. Но «Зенит» — фаворит на бумаге и на деле», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).

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