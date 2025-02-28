Виталий Дьяков: «Зенит» и без Вендела должен дома обыгрывать ЦСКА

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

«Вендел — потеря, но «Зенит» неплохо усилился и с этой обоймой футболистов должен дома обыгрывать ЦСКА. Какой смысл брать новичков за немалые деньги, если у команды не будет игры без Вендела? Понятно, что у ЦСКА есть шансы в этом матче, ведь это первая официальная игра после паузы. Но «Зенит» — фаворит на бумаге и на деле», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).