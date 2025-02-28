Антони подтвердил, что он мог заменить Салаха в «Ливерпуле»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони ответил на вопрос, является ли правдой, что он мог заменить вингера Мохамеда Салаха в «Ливерпуле». На текущий момент бразильский футболист выступает в составе «Бетиса» на правах аренды.

«Это правда. Я был очень близок к подписанию контракта с «Ливерпулем», но никто не знает, что могло случиться. В конце концов, я перешёл в «Манчестер Юнайтед», где отлично провёл время. Это был хороший выбор.

Салах — невероятный игрок, который долгое время делает необычные вещи. Он исключительный футболист. Я не знаю, лучший ли он сейчас в мире, но он, безусловно, один из лучших и всерьёз борется за «Золотой мяч», — приводит слова Антони Marca.

Напомним, слухи о возможном переходе Антони в «Ливерпуль» появлялись летом 2022 года, когда бразильский футболист являлся игроком «Аякса».

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