Балахнин: «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» дружно будут заканчивать этот сезон в тройке

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Итоговая тройка нынешнего сезона РПЛ уже вырисовывается. «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» дружно будут заканчивать этот сезон вверху. Но интересно, кто станет чемпионом. Две команды очень хорошо усилились, поэтому всё решится в предстоящие 12 туров», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 39 очков. На третьей строчке находится московский «Спартак», у которого 37 очков.