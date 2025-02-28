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Радимов — об «Ахмате»: если будут заниматься таким же раздолбайством, то отправятся в ФНЛ

Радимов — об «Ахмате»: если будут заниматься таким же раздолбайством, то отправятся в ФНЛ
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах грозненского «Ахмата» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

— Если Грозный немножко возьмёт себя в руки, то всё будет нормально. Они в прошлом году, навскидку, из 18 матчей в 10 точно пропустили после 85-й минуты. На ум приходит куча голов, а апофеозом стал гол, конечно, Лещука.

Да, они потеряли уйму очков. Но если они возьмут себя в руки, они, конечно, никуда не вылетят. Однако если Грозный будет заниматься таким же раздолбайством, как первые 18 туров, то отправится в ФНЛ.

— Но «Рубин» — фаворит матча с «Ахматом»? И вообще — крепкий орешек, который попортит нервы многим?
— Да, конечно, попортит. «Рубин» и так сильная команда была, а сейчас хуже-то не станет. В этой встрече, наверное, скорее фаворит всё-таки «Рубин». Я знаю Рахимова, который после сборов команду готовит очень прилично, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 1 марта, начало — в 19:00 мск.

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