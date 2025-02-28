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Анчелотти ответил, сможет ли удаливший зуб Мбаппе сыграть с «Бетисом»

Анчелотти ответил, сможет ли удаливший зуб Мбаппе сыграть с «Бетисом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе, который не смог принять участия в полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1) из-за зубной боли.

«Ему удалили зуб, с Килианом всё в порядке. Он будет готов сыграть», — приводит слова Анчелотти Marca.

В субботу, 1 марта, состоится игра 26-го тура испанской Примеры, в которой «Королевский клуб» встретится с «Бетисом». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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