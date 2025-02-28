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Виталий Дьяков: для «Ростова» уход Карпина и Глебова не пройдёт бесследно

Виталий Дьяков: для «Ростова» уход Карпина и Глебова не пройдёт бесследно
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Бывший центральный защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе из клуба полузащитника Данила Глебова и тренера Валерия Карпина.

«Для «Ростова» уход Карпина и Глебова не пройдёт бесследно. Главным стал Альба, который находился в тренерском штабе Карпина. Но одно дело, когда во главе Карпин, к которому есть уважение, а другое — когда приходит его помощник. Многое может поменяться не в лучшую сторону. Возможно, футболисты изменят отношение к работе. Я не вижу в этом никаких плюсов», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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