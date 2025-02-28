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Илья Свинов: «Спартак» — народная команда. «Зенит»? Даже комментировать не хочется

Илья Свинов: «Спартак» — народная команда. «Зенит»? Даже комментировать не хочется
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Бывший вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил на вопрос, являются ли красно-белые народной командой.

– Конечно, 1 000 000%. В этом клубе играли легендарные российские футболисты: Черенков, Дасаев. Если не «Спартак» народная команда, то кто?

— Например, «Зенит».
— Нет, даже комментировать такое не хочется.

— У кого больше болельщиков и кто популярнее — «Зенит» или «Спартак»?
— По моему мнению, «Спартак». Уверен в этом, — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

Свинов являлся футболистом красно-белых с 2022 по 2024 год. За этот период российский вратарь принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов. Минувшим летом Свинов перешёл в калининградскую «Балтику», а нынешней зимой — в «Уфу», где будет играть на правах аренды.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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