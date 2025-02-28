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«Зенит» объявил о досрочном прекращении контракта с Родригао

«Зенит» объявил о досрочном прекращении контракта с Родригао
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«Зенит» объявил о досрочном прекращении контракта с 29-летним центральным защитником Родригао.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведённое вместе, а также за победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!» — сказано в телеграм-канале «Зенита».

Ранее в СМИ появлялась информация, что бразильского футболиста хочет подписать «Васко да Гама».

Родригао перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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