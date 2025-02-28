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Новичок «Пари НН» Весино: у меня есть футболка Суареса, а у него моя — невероятно!

Новичок «Пари НН» Весино: у меня есть футболка Суареса, а у него моя — невероятно!
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тьяго Весино ответил на вопрос о любимом футболисте.

— Кто твой любимый футболист? Суарес, как и для всех уругвайцев?
— Думаю, да. Невозможно отрицать его достижения в футболе. Всё, что он выиграл и заслужил в футболе — просто невероятно! У меня даже была возможность обменяться с ним футболкой. Это что-то невероятное — у меня есть его футболка, а у него — моя. Для всех нападающих в Уругвае он является примером. Все хотят каким-то образом стать похожим на него. Но в истории Уругвая есть и другие хорошие нападающие — Диего Форлан и Эдинсон Кавани. Их нельзя забывать. Я смотрел на их игру вживую, — сказал Весино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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