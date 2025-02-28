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Родригао высказался об уходе из «Зенита»

Родригао высказался об уходе из «Зенита»
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Центральный защитник Родригао прокомментировал свой уход из санкт-петербургского «Зенита».

«Болельщики «Зенита», спасибо вам огромное! За время, проведённое вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моём сердце. Спасибо «Зениту» и Петербургу за всё. Пока!» — приводит слова Родригао пресс-служба сине-бело-голубых.

Родригао перешёл в санкт-петербургский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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