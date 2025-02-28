Спортивный директор «Пари НН»: аренда полезна для Агапова — в ЦСКА большая конкуренция

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о трансфере защитника ЦСКА Ильи Агапова в нижегородский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Агапова хорошо знают в «Пари НН», не только я. Илья свою карьеру здесь запустил, реализовал свой переход в большой клуб. В ЦСКА большая конкуренция, клуб борется за самые высокие места. Иногда так случается, что надо сделать шаг назад или вбок, чтобы окрепнуть, стать более матёрым и конкурировать в большом клубе.

Поэтому, раз на данном этапе с ходу не получилось конкурировать с большими игроками, было принято решение поиграть здесь, набраться опыта и стать сильнее. Для Агапова это полезная история. Тем более Илья здесь был, и дополнительного времени на адаптацию ему не требуется», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.