Лунёв: сборной ненормально играть с медиафутболистами, пусть играют с себе подобными

Вратарь сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунёв не считает, что российской национальной команде целесообразно играть со сборной медиафутбола.
— В одном из интервью ты сказал, что не горишь желанием сыграть со сборной медиафутбола. Один из боссов Николай Осипов тогда всё свёл к нелюбви к родине.
— Это идиотизм. Почему не хочу с ними играть? Это ненормально. Пускай играют с себе подобными. Не говорю ничего плохого в адрес игроков, руководителей, которые это организуют, потому что у меня есть там друзья. Там работают квалифицированные специалисты и играют квалифицированные футболисты, наверное, там достаточно неплохой уровень, я слежу только за другом.
— Но сборной России нужен пиар?
— Это можно популяризовать другим способом. На определённом этапе могут быть слабые сборные, однако это главные команды своей страны и лучшие спортсмены.
— Твоя позиция ясна.
— Она категорична. Она никак не сможет поменяться, ни при каких обстоятельствах, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.
Как сборная России играет при Карпине: