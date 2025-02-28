Лунёв: сборной ненормально играть с медиафутболистами, пусть играют с себе подобными

Вратарь сборной России и московского «Динамо» Андрей Лунёв не считает, что российской национальной команде целесообразно играть со сборной медиафутбола.

— В одном из интервью ты сказал, что не горишь желанием сыграть со сборной медиафутбола. Один из боссов Николай Осипов тогда всё свёл к нелюбви к родине.

— Это идиотизм. Почему не хочу с ними играть? Это ненормально. Пускай играют с себе подобными. Не говорю ничего плохого в адрес игроков, руководителей, которые это организуют, потому что у меня есть там друзья. Там работают квалифицированные специалисты и играют квалифицированные футболисты, наверное, там достаточно неплохой уровень, я слежу только за другом.

— Но сборной России нужен пиар?

— Это можно популяризовать другим способом. На определённом этапе могут быть слабые сборные, однако это главные команды своей страны и лучшие спортсмены.

— Твоя позиция ясна.

— Она категорична. Она никак не сможет поменяться, ни при каких обстоятельствах, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

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