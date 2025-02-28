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Динамо Махачкала — Локомотив, результат матча 19-го тура РПЛ, счёт 1:1, 28 февраля 2025 года

«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Итоговый результат — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв — 1:1.

После 19 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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