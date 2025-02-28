«Барселона» объявила о переходе Витора Роке в «Палмейрас»

«Барселона» на официальном сайте объявила о трансфере 20-летнего нападающего Витора Роке в «Палмейрас».

«Клуб желает ему [Роке] всего наилучшего в будущем как на поле, так и за его пределами», — сказано на сайте сине-гранатовых.

Ранее каталонский клуб вернул Роке из аренды в «Бетисе». В СМИ появлялась информация, что «Палмейрас» приобрёл бразильского футболиста у «Барселоны» за € 25,5+5 млн.

Роке перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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