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Лунёв рассказал, давит ли на него игра в «Динамо» под номером Льва Яшина

Лунёв рассказал, давит ли на него игра в «Динамо» под номером Льва Яшина
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв сообщил, что на него морально не давит обстоятельство, что он выступает за бело-голубых под тем же номером, что и легендарный экс-голкипер московского клуба Лев Яшин. Яшин играл за «Динамо» под первым номером.

— Давит ли на тебя, что ты играешь в «Динамо» под номером Яшина?
— Это ответственность и честь, морально никак не давит. Просто нужно соответствовать, а чтобы соответствовать — нужно хорошо работать.

Это величайший человек и спортсмен и, думаю, пример для многих. Когда его не показывали по телевизору на крупном турнире, его жёстко в своей стране прибили, повесили всех собак, [обвинили] в том, что он виноват во всех поражениях и тому подобное. А после этого он получил «Золотой мяч». Не каждый спортсмен способен, это величие, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

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