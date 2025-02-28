Вратарь «Динамо» Лунёв вспомнил об опыте игры в Азербайджане

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал об опыте игры за азербайджанский «Карабах».

— Как тебе опыт игры в Азербайджане?

— Супер, во всех планах. У нас и сезон удачным получился, еврокубки, местный чемпионат. Кубок выиграли. Получилось заявить о себе, но чуть-чуть не дожали. Могли ещё лучше, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

За свою профессиональную игровую карьеру Лунёв выступал за «Уфу», санкт-петербургский «Зенит», немецкий «Байер», азербайджанский «Карабах» и на данный момент – за московское «Динамо».

В нынешнем сезоне Лунёв провёл за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.