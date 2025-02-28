«Локомотив» не смог выиграть в четвёртом матче РПЛ подряд

Завершился матч Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Локомотив» не смог одержать победу в четвёртом матче чемпионата России подряд.

Ранее железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и потерпели поражения в матчах с «Химками» (1:3) и «Спартаком» (2:5).

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 19 встреч.