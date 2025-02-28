«Локомотив» не смог выиграть в четвёртом матче РПЛ подряд
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Завершился матч Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Локомотив» не смог одержать победу в четвёртом матче чемпионата России подряд.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9' 1:1 Воробьёв – 84'
Ранее железнодорожники сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и потерпели поражения в матчах с «Химками» (1:3) и «Спартаком» (2:5).
На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв.
«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 19 встреч.
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