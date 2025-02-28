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Лунёв назвал идиотизмом вопросы о разнице зарплат в женском и мужском футболе

Лунёв назвал идиотизмом вопросы о разнице зарплат в женском и мужском футболе
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв объяснил, почему считает некорректными вопросы о разнице в заработной плате в мужском и женском футболе.

— СМИ растиражировали твои слова про то, что женщины должны заниматься домашним очагом. Ты это ответил на вопрос о разнице зарплат в женском и мужском футболе, а потом тебя чуть ли не обвинили в сексизме. Можешь объяснить свою позицию?
— Про то, что пусть стоят и варят борщи — шутка. Не имею ничего против того, чтобы женщины занимались любимыми делами. Спорт так спорт, какие-то важные социальные профессии. Кому что нравится.

Был вопрос касательно зарплаты, и, если честно, мне непонятно. Вроде бы профессиональные журналисты, но спрашивают подобного рода вопросы, где ответ, в принципе, очевиден. Его не стоит задавать и озвучивать, потому что ты показываешь свою некомпетенцию, непрофессионализм. Банально посмотреть, какие финансы находятся в мужском футболе. Не совсем адекватно задавать такой вопрос. Нужно чуть-чуть подумать своей головой.

Когда женский футбол будет хотя бы по финансам [ближе к мужскому]. Футбол — это бизнес для руководителей, спонсоров. Когда они хотя бы приблизятся в этом аспекте к мужскому футболу, будет рациональный и адекватный вопрос. На данном этапе это идиотизм, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

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