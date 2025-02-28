«Локомотив» установил худшую выездную серию при Галактионове

Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России. Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Локомотив» не смог одержать победу в пятом гостевом матче Российской Премьер-Лиги подряд. Это худшая серия при действующем тренере железнодорожников Михаиле Галактионове. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Ранее «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), потерпел поражение от «Спартака» (2:5), поделил очки с «Зенитом» (1:1) и уступил «Химкам» (0:2).

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 19 матчей.