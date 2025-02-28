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«Локомотив» установил худшую выездную серию при Галактионове

«Локомотив» установил худшую выездную серию при Галактионове
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Московский «Локомотив» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России. Итоговый результат — 1:1. Таким образом, «Локомотив» не смог одержать победу в пятом гостевом матче Российской Премьер-Лиги подряд. Это худшая серия при действующем тренере железнодорожников Михаиле Галактионове. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

Ранее «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), потерпел поражение от «Спартака» (2:5), поделил очки с «Зенитом» (1:1) и уступил «Химкам» (0:2).

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 19 матчей.

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