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Касинтура и Сердеров пропустят матч махачкалинского «Динамо» с московским

Касинтура и Сердеров пропустят матч махачкалинского «Динамо» с московским
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Нападающие махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура и Сердер Сердеров дисквалифицированы по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1). Оба футболиста получили по жёлтой карточке, которые стали для них четвёртыми в сезоне чемпионата России. Таким образом, нападающие пропустят встречу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч состоится 8 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 19 матчей. Московское «Динамо» (35) располагается на пятой строчке.

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