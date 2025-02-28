Касинтура и Сердеров пропустят матч махачкалинского «Динамо» с московским

Нападающие махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура и Сердер Сердеров дисквалифицированы по итогам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1). Оба футболиста получили по жёлтой карточке, которые стали для них четвёртыми в сезоне чемпионата России. Таким образом, нападающие пропустят встречу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

Матч состоится 8 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 19 матчей. Московское «Динамо» (35) располагается на пятой строчке.