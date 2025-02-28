Тренер «Локо» Галактионов — о ничьей с «Динамо» Мх: обидно, что не заработали три очка

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с махачкалинским «Динамо» (1:1). Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Что касается результата, то обидно, что не заработали три очка. С другой стороны, каждое идёт в копилочку. Во втором тайме, с учётом качества игры, нам не хватило ярко выраженной победной точки. Но те изменения, которые произошли, добавили нам динамики.

Мы были ближе к тому, чтобы забить. Понятно, что у «Динамо» была контратака, однако с точки зрения моментов мы были ближе.

Безусловно, что какие‑то нюансы, которые прорабатывали, мы увидели сегодня. У нас было четыре-пять дней в Москве, команда адаптировалась. Если бы мы сразу сюда приехали, то было бы тяжело.

Понятно, что очень холодно, особенно для наших иностранцев, но это часть профессии», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

После 19 сыгранных встреч «Локомотив» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с грозненским «Ахматом».