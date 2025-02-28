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Месси: два года в «ПСЖ» получились неприятными, я был несчастлив каждый день

Месси: два года в «ПСЖ» получились неприятными, я был несчастлив каждый день
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Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился, что был рад возможности стать игроком «Интер Майами» после двух лет, проведённых в качестве футболиста парижского клуба. Аргентинский футболист выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

«Переход в «Интер Майами» стал отличной возможностью для меня, особенно с учётом того, как прошли мои годы в Париже. [Переход в «ПСЖ»] Это решение, которое я должен был принять очень быстро, потому что требовалось покинуть «Барселону».

Эти два года получились неприятными для меня. Я был несчастлив каждый день: и на тренировках, и во время игр. Мне было трудно приспособиться ко всему этому.

Сейчас мне нравится, где я нахожусь, что делаю. Нравятся мои ежедневные тренировки, матчи, мои отношения с друзьями и семьёй. Я счастлив жить сегодняшним днём», — сказал Месси в интервью Apple Music.

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