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Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев: расстроены ничьей с «Локомотивом»

Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев: расстроены ничьей с «Локомотивом»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Локомотивом» (1:1). Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

«Мы рассчитывали на победу тут, честно говоря. Я вообще не думаю, что здесь нужно говорить, что награда — одно очко. Мы расстроены результатом. Да, соперник сильный был. Да, он создавал моменты.

Но и мы создавали моменты. Я считаю, мы где‑то недоработали последние минуты, чуть не хватило, а так — должны были доводить матч до победы.

Матч был тяжёлый, если учитывать погодные условия. Пришлось обороняться во втором тайме, но в целом мы физически выглядели нормально.

Не со всеми жёлтыми карточками мы согласны, были такие же нарушения со стороны соперника. То, что мы играем в силовой манере, ни для кого не секрет. Мы от этого отходить не собираемся», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После 19 сыгранных встреч махачкалинское «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с московским «Динамо».

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