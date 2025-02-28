«Даже поаплодировал Воробьёву». Голкипер «Динамо» Мх Волк — о пропущенном мяче от «Локо»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).

«Было нелегко, как и в любой день. Но мы хорошо себя показали, если учитывать обстоятельства. Конечно, хотелось победить, однако в концовке сил не хватило. Очень красивый гол, даже поаплодировал Воробьёву, который забил, шикарный удар», — приводит слова Волка «Матч ТВ».

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. Махачкалинское «Динамо» (18) находится на 10-й строчке.