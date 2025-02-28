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Тренер «Оренбурга» Слишкович: верю, что мы можем остаться в РПЛ

Тренер «Оренбурга» Слишкович: верю, что мы можем остаться в РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я доволен, как физически выглядит команда. Я верю в эту команду и в этих ребят. Верю, что мы можем остаться в РПЛ. И ребята верят. Все в клубе знают, что ситуация тяжёлая. Надо работать и пробовать исправлять ошибки.

Я и мой тренерский штаб отдадут 100% сил для того, чтобы выправить ситуацию», — приводит слова Слишковича пресс-служба «Оренбурга».

После 18 туров РПЛ «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, набрав восемь очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским «Спартаком». Матч состоится 2 марта, начало — в 16:30 мск.

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