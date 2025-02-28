«Реал» оштрафован на € 30 тыс. из-за дискриминационного поведения фанатов в матче с «Сити»

Апелляционный орган УЕФА принял решение наложить штраф в размере € 30 тыс. на мадридский «Реал» из-за дискриминационного поведения болельщиков «сливочных» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1). Об этом информирует официальный сайт организации.

Кроме того, трибуна домашнего стадиона «Королевского клуба» «Сантьяго Бернабеу» может быть частично закрыта в случае, если болельщика «Реала» повторят подобное поведение.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» встретится с мадридским «Атлетико». Первый матч между командами состоится 4 марта и начнётся в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 12 марта. Стартовый свисток судьи также прозвучит в 23:00 мск.

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