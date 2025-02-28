«Фиорентина» интересуется защитником «Локомотива» Ньямси — AfricaFoot

Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси может перебраться в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, клуб Серии А следит за игрой 28-летнего защитника и предпримет попытки подписать футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ньямси сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

В пятницу, 7 марта, «Локомотив» сыграет с грозненским «Ахматом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.