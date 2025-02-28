Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» интересуется защитником «Локомотива» Ньямси — AfricaFoot

«Фиорентина» интересуется защитником «Локомотива» Ньямси — AfricaFoot
Комментарии

Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси может перебраться в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, клуб Серии А следит за игрой 28-летнего защитника и предпримет попытки подписать футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ньямси сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

В пятницу, 7 марта, «Локомотив» сыграет с грозненским «Ахматом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Тренер «Локо» Галактионов — о ничьей с «Динамо» Мх: обидно, что не заработали три очка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android