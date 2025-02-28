Пике: поколения «Барселоны» войдут в историю, а многие команды «Реала» не вспомнят

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил, в чём, на его взгляд, сине-гранатовые превосходят своего исторического соперника в лице мадридского «Реала».

«Считаю, что «Барса» во многом отличается от «Реала» в лучшую сторону, и я очень горжусь своим клубом, особенно его стилем и ДНК. «Барса» всегда играла в футбол и собирала невероятно играющие поколения, которые навсегда останутся в истории.

Неоднократно случалось такое, что «Реал» выигрывал много титулов, но только результат и остался. Никто не вспомнит те команды», — приводит слова Пике Cadena Ser.

Пике выступал за взрослую команду «Барселоны» с 2008 по 2023 год.

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