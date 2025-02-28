«Такие игры нельзя отпускать». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — команде после матча с «Локо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к команде после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Видео доступно на странице махачкалинского «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. Махачкалинское «Динамо» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.