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«Такие игры нельзя отпускать». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — команде после матча с «Локо»

«Такие игры нельзя отпускать». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — команде после матча с «Локо»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев обратился к команде после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

Видео доступно на странице махачкалинского «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. Махачкалинское «Динамо» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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