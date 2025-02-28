Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» рассматривает воспитанника «Ман Сити» в качестве замены Онана — Caught Offside

«МЮ» рассматривает воспитанника «Ман Сити» в качестве замены Онана — Caught Offside
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему вратарю «Бёрнли» Джеймсу Траффорду, в котором «красные дьяволы» видят потенциальную замену для голкипера Андре Онана. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Онана может покинуть «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона, складывающегося для манкунианцев неудачно. Интерес к Траффорду также проявляет «Ньюкасл», однако «красные дьяволы» имеют больше шансов подписать воспитанника «Манчестер Сити», поскольку готовы предложить ему пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне Траффорд принял участие в 33 матчах Чемпионшипа, 24 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Чёртовы самозванцы». Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android