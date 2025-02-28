«МЮ» рассматривает воспитанника «Ман Сити» в качестве замены Онана — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему вратарю «Бёрнли» Джеймсу Траффорду, в котором «красные дьяволы» видят потенциальную замену для голкипера Андре Онана. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Онана может покинуть «Манчестер Юнайтед» после нынешнего сезона, складывающегося для манкунианцев неудачно. Интерес к Траффорду также проявляет «Ньюкасл», однако «красные дьяволы» имеют больше шансов подписать воспитанника «Манчестер Сити», поскольку готовы предложить ему пятилетний контракт.

В нынешнем сезоне Траффорд принял участие в 33 матчах Чемпионшипа, 24 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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