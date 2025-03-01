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Песьяков: от текучки в «Ростове» Карпин задолбался не меньше, чем от дорог

Песьяков: от текучки в «Ростове» Карпин задолбался не меньше, чем от дорог
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Ранее Песьяков выступал за «Ростов».

«Не знаю, прямо задолбался ли, но точно очень устал. Всё-таки я давно его знаю и знаю его чемпионские амбиции. Конечно, надоедает из года в год строить новую команду. У меня на базе в Ростове лежали клубные постеры разных лет. И мы с ребятами — Даней Глебовым, Колей Комличенко — сравнивали: из состава 2021 года в 2023-м осталось три человека. А как может амбициозный тренер бороться если не за медали, то хотя бы за пятёрку, если у него каждые два сезона новая команда? В последние пару лет ситуация немного стабилизировалась, а до этого текучка была огромная. Вот от этого он точно заколебался. Карпин и нам много раз говорил — надеюсь, он меня простит, это вроде ни для кого не секрет, — что он хотел бы двигаться вперёд.

Вот он поставил команде выход от ворот, взаимодействия в обороне — логично насесть на игру с мячом на чужой половине поля. А он не может к этому перейти, потому что у него — раз — и 10 новых футболистов, в четырёх-пяти позициях стартовый состав поменялся. И опять всё заново, снова откатываться назад. Мне кажется, от этого Георгич задолбался ничуть не меньше, чем от дорог», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Песьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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