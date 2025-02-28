Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дуглас Сантос — об уходе Клаудиньо: «Зенит» потерял в искромётности и гениальности

Дуглас Сантос — об уходе Клаудиньо: «Зенит» потерял в искромётности и гениальности
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал уход полузащитника Клаудиньо из стана сине-бело-голубых. Напомним, Клаудиньо перешёл в катарский «Аль-Садд» за € 20 млн.

— Зимой в «Зените» случилась серьёзная перестройка: ушёл Клаудиньо, пришли новички, которых необходимо встраивать в систему. Как изменилась игра команды с тактической точки зрения?
— Клаудиньо — тот футболист, который умеет привносить в игру элементы шоу и творить гениальные вещи, это настоящая футбольная звезда. На его счету много результативных передач и голов в составе «Зенита», и, конечно, с его уходом мы немного потеряли в этой искромётности и гениальности, в финтах и дриблинге.

Но к нам присоединились профессионалы, мы все привыкаем друг к другу — на сборах у нас был ряд товарищеских матчей. Надеюсь, эта адаптация продолжится и родится что-то новое — новый «Зенит», теперь уже без Клаудиньо, — приводит слова Сантоса официальный сайт сине-бело-голубых.

В субботу, 1 марта, «Зенит» на своём поле примет московский ЦСКА в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Родригао высказался об уходе из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android