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«Челси» не намерен покупать вратаря летом и может поднять зарплату Петровичу — Джейкобс

«Челси» не намерен покупать вратаря летом и может поднять зарплату Петровичу — Джейкобс
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«Челси» не планирует подписывать нового вратаря грядущим летом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в лондонском клубе считают, что Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Джордже Петрович и Майк Пендерс способны конкурировать между собой за место основного голкипера.

Подчёркивается, что 25-летний Петрович может получить повышение в заработной плате, если проведёт на высоком уровне сезон в «Страсбурге», за который он выступает на правах аренды. Также в «Челси» считают перспективным 19-летнего Пендерса и полагают, что он способен быстро адаптироваться к АПЛ. На текущий момент бельгийский вратарь находится в аренде в «Генке».

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