Тренер «Акрона» Тедеев: нам предстоит играть с другим «Пари НН», нежели в первом круге

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится в субботу, 1 марта.

— В матче первого круга «Акрон» упустил победу над «Нижним» на последних секундах. Извлёк ли «Акрон» урок из той ситуации?

— Мы об этом говорили в коллективе и были сами отчасти виноваты в той ситуации: могли забить больше и не пропустить этот гол — он был нелогичным, после серии рикошетов в штрафной площади. Было плохо в первую очередь, что мяч вообще долетел до штрафной. Мы должны понимать, что преимущество в любом матче — это когда мы сконцентрированы все 90 и более минут.

Мы понимаем, что для нижегородцев это очень важный матч. Там поменялся тренерский штаб, пришло много новых футболистов — соперник был достаточно агрессивен на трансферном рынке. Нам предстоит играть с другой командой, нежели в первом круге. Мы должны быть ко всему готовы, — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

В первом круге этого сезона Российской Премьер-Лиги «Акрон» и «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью со счётом 2:2.