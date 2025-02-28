Игрок ЦСКА Келлвен: в Москве чувствую себя, как в Бразилии

Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о своей адаптации в Москве и сравнил популярность игроков в России и Бразилии.

– Ты водишь сына на стадион, вы ходите на баскетбол и хоккей, можно сказать, что влюблены в Москву?

– Первые две недели в Москве были самыми сложными для нас, но сейчас мы с супругой и сыном полностью адаптированы к жизни там и знаем все нужные места. Этот город просто замечательный, тут есть всё для нас!

Мы чувствуем себя так, будто живём в Бразилии. Тут всё будто родное. Единственное, что чуть-чуть мешает – это языковой барьер.

– А на улице люди узнают, подходят за автографами?

– Нет. В отличие от Бразилии, люди в России относятся к футболистам гораздо спокойнее по части фотографий и автографов. Тут нас не беспокоят и не вторгаются в личное пространство, — приводит слова Келлвена Metaratings.

В нынешнем сезоне Келлвен сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 5 млн.

В субботу, 1 марта, ЦСКА на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.