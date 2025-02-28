«Данные сумасшедшие». Лунёв высказался о молодых футболистах «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился мнением о молодых футболистах команды, которые прошли зимние сборы бело-голубых.

— Ты один из самых опытных игроков в команде. Что можешь сказать про молодёжь на сборах?

— Достаточно неплохие ребята, в первую очередь [в плане] спортивных характеристик. Хорошие данные, перспектива сумасшедшая. Всё зависит от них, как они будут относиться к своей профессии, к самому себе. Имею в виду уже не в футбольное время. От этого и будет зависеть их дальнейшая карьера. Но данные сумасшедшие, честно говоря, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

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Самая крупная победа «Динамо»: