Игроки «Зенита» Сантос и Энрике — в расширенной заявке сборной Бразилии на игры в марте

Левый защитник Дуглас Сантос и правый вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике да Силва включены в расширенную заявку национальной команды Бразилии из 52 игроков, которые могут быть вызваны на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2026 года с Колумбией (21 марта) и Аргентиной (26 марта). Об этом сообщает Федерация футбола Бразилии.

Сообщается, что окончательный список будет объявлен в следующую пятницу (7 марта).

Напомним, в октябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское гражданство и перестал считаться легионером.

Отметим, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три встречи на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф.

Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 встреч.