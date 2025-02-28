Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола заявил, что рассчитывает на возрастных игроков на фоне слухов о продажах «Сити»

Гвардиола заявил, что рассчитывает на возрастных игроков на фоне слухов о продажах «Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что рассчитывает на сохранение в составе команды опытных игроков на следующий сезон. Ранее появлялась информация, что «горожане» могут продать семь возрастных футболистов.

«В «Ман Сити» есть футболисты, которым за 30, но они будут частью будущего клуба, потому что у них есть контракты. Исключением является Кевин [Де Брёйне], который решит своё будущее [до конца сезона], у остальных есть контракт. Я ожидаю, что они останутся здесь и помогут нам!

В следующем сезоне будет очень много игр. Невозможно справиться с ними, если состав состоит только из молодых или взрослых футболистов. Необходимо быть всем вместе! Они [опытные игроки] будут действительно важны в конце нынешнего сезона и в следующем.

Я рассчитываю на Гюндогана, на Берни [Бернарду Силву]. Рассчитываю на всех игроков, у которых есть контракты с «Ман Сити». В этом нет сомнений», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Гвардиола назвал сильные качества Хусанова

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте с Холандом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android