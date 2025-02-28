Гвардиола заявил, что рассчитывает на возрастных игроков на фоне слухов о продажах «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что рассчитывает на сохранение в составе команды опытных игроков на следующий сезон. Ранее появлялась информация, что «горожане» могут продать семь возрастных футболистов.

«В «Ман Сити» есть футболисты, которым за 30, но они будут частью будущего клуба, потому что у них есть контракты. Исключением является Кевин [Де Брёйне], который решит своё будущее [до конца сезона], у остальных есть контракт. Я ожидаю, что они останутся здесь и помогут нам!

В следующем сезоне будет очень много игр. Невозможно справиться с ними, если состав состоит только из молодых или взрослых футболистов. Необходимо быть всем вместе! Они [опытные игроки] будут действительно важны в конце нынешнего сезона и в следующем.

Я рассчитываю на Гюндогана, на Берни [Бернарду Силву]. Рассчитываю на всех игроков, у которых есть контракты с «Ман Сити». В этом нет сомнений», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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