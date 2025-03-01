В пятницу, 28 февраля, состоялся первый матч 26-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 28 февраля:

«Вальядолид» — «Лас-Пальмас» — 1:1.

В составе «Лас-Пальмаса» отличился Сандро Рамирес. За «Вальядолид» забил Хуанми Латаса. Гости играли в меньшинстве с 29-й минуты после удаления Скотта Маккенны.

«Вальядолид» занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 26 встреч. «Лас-Пальмас» находится на 16-й строчке, заработав 24 очка. Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», у которой 54 очка.