Пике объяснил, почему «Реал» и «Барселона» необходимы друг другу

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о важности соперничества между сине-гранатовыми и мадридским «Реалом».

«Реал» и «Барселона» необходимы друг другу по многим причинам. Это соперничество привлекает внимание международной общественности, для которой «эль класико» является самым важным матчем. Подобное происходит благодаря и «Реалу», и «Барселоне».

Я всегда воспринимал это соперничество как спортивное, в котором нет насилия. Готов принимать в нём участие, пока оно является нечто диалектическим, где ты что-то отдаёшь, но и получаешь. Мне нравится это. Всё это часть игры до тех пор, пока не переходятся определённые границы», — приводит слова Пике Cadena Ser.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: